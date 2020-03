Iniziativa lodevole quella dei tifosi dell’Atalanta. La Curva Nord della squadra di Gasperini, che questa sera sfiderà il Valencia in Spagna per il ritorno degli ottavi di Champions, ha deciso di devolvere il rimborso del biglietto all’ospedale Giovanni XXIII, costantemente attivo nella cura dei pazienti che hanno contratto il coronavirus. Non solo i tifosi della Curva, ma anche altri tifosi bergamaschi: si tratta di circa 1.200 persone per un totale di 60 mila euro. Gran bel gesto, volto a fronteggiare l’emergenza coronavirus che sta piegando il nostro paese in tutte le sue sfaccettature.