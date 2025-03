Atalanta, i convocati per la Juve: due recuperi all'ultimo minuto

Getty Images



Le scelte di Gasperini

L’elenco completo dei convocati

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio.

Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac, Toloi.

Centrocampisti: Bellanova, Brescianini, Cuadrado, De Ketelaere, de Roon, Ederson, Palestra, Pasalic, Ruggeri, Samardzic, Sulemana, Zappacosta.

Attaccanti: Lookman, Maldini, Retegui, Vlahovic.

Alla vigilia del big match contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta di Torino. Tra i giocatori chiamati figurano anche Hien e Maldini, mentre spicca l’assenza di Posch, oltre ai lungodegenti che resteranno fuori dai giochi.L’Atalanta arriva alla sfida contro i bianconeri con una rosa competitiva, nonostante alcune defezioni. La presenza di Hien in difesa garantisce un’opzione in più per il reparto arretrato, mentre il giovane Daniel Maldini è stato convocato, aumentando le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore bergamasco. L’assenza di Posch rappresenta una perdita importante, specialmente considerando il contributo che l’austriaco ha saputo dare in fase difensiva e di spinta.Ecco la lista completa dei giocatori scelti da Gasperini per la sfida contro la Juventus:I punti chiave della formazione nerazzurraCon questa lista, Gasperini potrebbe optare per diverse soluzioni tattiche. In porta la scelta ricadrà tra Carnesecchi e Rui Patricio, con il primo favorito per partire dal primo minuto. In difesa, la presenza di Djimsiti, Toloi e Kolasinac offre stabilità, mentre Hien potrebbe essere impiegato per contenere la forza d’urto dell’attacco juventino.A centrocampo, de Roon ed Ederson rappresentano le certezze della mediana, con Pasalic e Samardzic pronti a dare qualità e inserimenti offensivi. Sulle fasce, Bellanova e Zappacosta garantiranno spinta e copertura, mentre Cuadrado – grande ex della partita – potrebbe essere una carta interessante da giocare a gara in corso.In attacco, Lookman è la principale minaccia per la retroguardia bianconera, con Retegui e Vlahovic pronti a contendersi un posto da titolare. La presenza di Maldini offre un’alternativa in più, sebbene il suo impiego dal primo minuto appaia poco probabile.