L'Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juve, in programma domani alle 12:30. Gasperini non avrà a disposizione Lookman e Holjund. Quest'ultimo sembrava di potercela fare e invece salterà il big match. Di seguito la lista dei giocatori.Boga Jérémie (10)Demiral Merih (28)de Roon Marten (15)Djimsiti Berat (19)Éderson (13)Koopmeiners Teun (7)Mæhle Joakim (3)Muriel Luis (9)Musso Juan (1)Okoli Caleb (5)Palestra Marco (46)Pašalić Mario (88)Rossi Francesco (31)Scalvini Giorgio (42)Soppy Brandon (93)Sportiello Marco (57)Toloi Rafael (2)Zapata Duván (91)Zappacosta Davide (77)