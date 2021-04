Hateboer, esterno dell'Atalanta, ha parlato della finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Spero nel secondo posto e in un trofeo. L'obiettivo però è arrivare in Champions League, il secondo posto è solo qualcosa in più. Vincere? Da quando cominci a giocare, l’obiettivo è sempre alzare un trofeo: ho avuto la fortuna di vincere la Coppa d’Olanda con il Groningen, ora spero di farlo in Italia. Con una coppa resti nella storia: puoi andare in Champions dieci volte, ma se non vinci niente non è lo stesso. Penso poi alla finale di due anni fa: brucia ancora, vogliamo vincere".