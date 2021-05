Il terzino tedesco Robin Gosens, nel prepartita di Sassuolo-Atalanta (la partita che potrebbe assegnare aritmeticamente lo scudetto all'Inter, nel caso in cui la Dea non battesse i neroverdi) ha parlato a Sky Sport: "Pensiamo al secondo posto e oggi sarà fondamentale e importantissima, vogliamo vincerla per forza. Sassuolo? È una squadra di assoluto valore, soprattuto nel gioco. Hanno una qualità tecnica alta e possono mettere in difficoltà chiunque: l’hanno dimostrato con il Milan e dovremo stare molto attenti". La Juventus, che peraltro ha Gosens nei suoi taccuini, è avvisata.