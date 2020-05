Il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, racconta al programma Smoke Free del giornalista argentino Martin Reich un episodio risalente all 2013, quando ancora giocava nel Catania: "Sono stato in Argentina con Simeone e un giorno siamo andati a pranzo. Lì mi disse che quando sarebbe tornato per la pre-season mi avrebbe chiesto come rinforzo all'Atletico Madrid, che però era messo male finanziariamente. La richiesta del Catania? Il Catania ha chiesto dieci milioni di euro, loro ne hanno offerti sei. Non mi hanno venduto e volevo morire".