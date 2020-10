Alejandro Gomez, capitano e simbolo dell’Atalanta, ha parlato a TyC Sports raccontando: “L’anno scorso l’Atalanta forse era una sorpresa, ma oggi si è già fatta un nome in Champions e può mettere in difficoltà chiunque. Sappiamo che ci prendiamo dei rischi in difesa, ma giocare in modo offensivo ci ha portato dei risultati. Occupiamo l’area avversaria con tanti giocatori e abbiamo la capacità di segnare molti gol”.



SUL FUTURO - “Ho ancora tre anni di contratto, a febbraio compirò 33 anni. Sicuramente resterò a vivere qui a Bergamo, ci troviamo molto bene e magari avrò un incarico nel club in futuro”.



SU ILICIC - “Ilicic ha avuto il Coronavirus e ne ha sofferto molto, è caduto in depressione. Arriva un momento in cui la testa ti esplode, ma per fortuna ora ha recuperato e sta bene, è importantissimo per noi”.