Durante una delle tante dirette Instagram, il portiere dell'Atalantasvela un retroscena di mercato di qualche anno fa: "Non volevo lasciare il Verona, ma il club doveva fare cassa.. E' un grande società e decisi di andare li. Ma, alla fine, non è andata come speravo". Era la sessione di mercato invernale della stagione 2016-17, quell'anno i bianconeri in porta avevano Buffon, Neto e Audero.