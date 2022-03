Il Genoa di Blessin fa un piacere alla Juve e pareggia: arriva la settima X consecutiva per il Grifone, ormai sempre più a rischio retrocessione nonostante il risultato di 0-0 e comunque ottimo in casa dell’Atalanta. Non sono mancate le occasioni, con Muriel che ha colpito un palo nel primo tempo e Pasalic che non è riuscito a segnare a tu per tu con il portiere nella ripresa, oppure con Destro e Frendrup che sono andati vicinissimi al gol nell’ultima parte di gara. Ora la Dea è a 8 punti dalla Juventus, con una gara da recuperare.