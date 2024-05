Alla vigilia della tanto attesa finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, Gian Piero, tecnico dell'Atalanta, ha condiviso i suoi pensieri durante la conferenza stampa pre-partita. Con la sua squadra pronta a scendere in campo per uno degli incontri più importanti della stagione, Gasperini ha sottolineato l'importanza della concentrazione e della serenità per affrontare al meglio questa sfida cruciale.- “Ha fatto un’evoluzione notevole per gol e prestazioni, non aver giocato con la Juve ci ha penalizzati ma nella gestione dell'attacco possiamo ragionare sui 90’”.- “Sotto l’aspetto mentale e psicofisico arriviamo nella condizione migliore, abbiamo anche appena centrato la Champions, mi spiace solo per l'infortunio di Marten de Roon, non è sempre facile esprimerci nel modo migliore, è un rammarico averlo perso proprio nella partita con la Juventus dove siamo arrivati non al meglio delle nostre prestazioni, ora però c'è una partita nuova con una Coppa prestigiosa".