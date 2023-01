Le parole di Gianpieroa DAZN dopo- "Abbiamo sbagliato due palle abbastanza semplici con Lookman, poi c’è stato questo pseudo-rigore che ha portato al pareggio. Al di là degli episodi ci sono situazioni pericolose su cui dobbiamo stare attenti".- "Hanno caratteristiche diverse, Zapata ha una grande fisicità, questo ragazzo ha solo 19 anni ed è destinato a crescere. Ilicic e il Papu erano due giocatori di grandissimo livello, Boga e Lookman prediligono la velocità ma se facciamo tanti gol va bene uguale...".- "Questa serata è la testimonianza di una crescita notevole dovuta soprattutto all'esperienza di tanti giocatori ma anche alla freschezza dei nuovi: è un'Atalanta diversa, ma se vieni a Torino per difenderti non porti a casa il risultato".- "Un grande giocatore già a 19 anni, anche per responsabilità e carisma, è un leader nonostante l'età, un predestinato. Puoi metterlo dove vuoi, a me piace molto in difesa ma ha qualità e classe per stare ovunque".- "Una situazione che si è creata nel calcio, io sono un uomo di campo. Sono felice quando un ragazzo arriva all'Atalanta, cresce e va in una grande squadra, per la società è un'occasione di valorizzazione. Il resto è nato da situazioni fuori campo, alla Juve sono stato tanti anni e ho ricordi di grandi giocatori, Trapattoni, poi Lippi, Ancelotti, Ventrone, Vialli, Del Piero... Il resto non deve essere di mia competenza. L'Atalanta è stata tirata in mezzo malamente, in modo errato".- "Tutti gli anni in cui siamo andati in Champions non sapevamo all'inizio qual era il nostro traguardo, lo abbiamo conquistato strada facendo giocando e vedendo quanto eravamo competitivi. La classifica è buona ma è ancora tutto da giocare, tra qualche domenica potremo vedere se saremo in gioco per l'Europa, è un campionato strano... Quando vengono cambiate le classifiche non sono così felice, i campionati divengono poco credibili. Se succede è meglio che succeda a inizio campionato. Abbiamo chiuso bene il girone di andata, quando giochi bene ti senti bene",