Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida al Bayer Leverkusen, andata degli ottavi di finale di Europa League.



ROMA KO - "Non sempre si può spiegare tutto, penso che la prestazione non sia stata così negativa come si dice. In questo momento viene più giudicato il risultato che la prestazione, queste sono partite equilibrate dove basta poco per spostare da una parte all'altra l'equilibrio. Ci sono dodici partite in campionato più questa qualificazione, c'è molta carne al fuoco e tanta possibilità di giocare partite di valore. Per fortuna si gioca con grande frequenza, anche quando il risultato non arriva si può rimediare".



VOL...ATA - "Siamo pronti per il finale di stagione, vogliamo giocarcelo e vedremo cosa saremo capaci di fare. A parte Ilicic, Zapata è l'unico infortunato, è un elemento... non dieci. Non credo abbia possibilità di recuperare in tempi utili, forse nell'ultimo mese. Per il mercato adesso si è aperta la finestra tra Ucraina e Russia, ma per me va fatto quando va fatto, a gennaio o giugno. Non è la cosa migliore da fare, non c'è tempo se non per poche partite".



CRISI? - "Dopo l'ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, questo ha avuto il suo peso, anche il periodo passato tra covid ed infortuni che adesso per fortuna abbiamo superato. Sicuramente ci sono stati tanti episodi particolari consecutivi in campionato, non ne parla nessuno ma io la penso diversamente e faccio un passo indietro... non ne parlo. Tutto questo ha portato ad un periodo di non vittorie, adesso speriamo di poter fare meglio".