Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa partendo dalla cessione della società: "Quando il presidente Antonio Percassi e il figlio Luca mi hanno avvisato di questa trattativa che si stava concretizzando, c'è stato un momento di grande emozione perché abbiamo avuto la sensazione di avere fatto qualcosa di importante per attirare l'attenzione di questi gruppi. Probabilmente si chiude un'era, ma credo che l'Atalanta possa diventare più forte e magari ottenere risultati migliori di quelli ottenuti finora".



"Anche in emergenza siamo stati in grado di pareggiare con Inter, Lazio e Juventus. Siamo riusciti anche a fare gol, anche se qualche volta non ce l'hanno assegnato... Stiamo provando più soluzioni in attacco, non soltanto Pasalic. Sto provando anche Sportiello, anche Rossi, possiamo ruotare bene...".