Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo:



"Lo spartiacque della stagione è giovedì (ritorno dei quarti di Europa League, ndr). Se dovessimo andare in semifinale è un bel traguardo per la stagione, se questo non succede mi pare che ci saranno 7 partite e dovremo fare qualcosa di importante per raggiungere l'Europa".



PRESTAZIONE - "Io penso che dietro abbiamo fatto bene. Zapata ha recuperato i 90 minuti e ha dimostrato di avere una buona condizione. Pessina ha fatto una discreta partita. La squadra si è disimpegnata anche bene ma non ha mai trovato il passaggio, il tiro, la situazione, per poter rendersi pericolosa. Dopo un buon inizio del Sassuolo abbiamo avuto diverse opportunità per essere pericolosi ma non siamo mai riusciti a concludere".