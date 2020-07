L’Atalanta non si ferma più e vince anche contro il Cagliari. Un momento magico della squadra bergamasca, che continua ora a sognare in grande e non solo in Serie A. Nel post gara, Gian Piero Gasperini non si è nascosto. Ecco le sue parole: "Secondo posto? Siamo distanti, ma un pensiero sicuramente possiamo anche farlo. Vorrei poi dare qualche opportunità a qualche giovane, anche in Champions League".