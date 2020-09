L'Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a incantare: i nerazzurri sono a punteggio pieno dopo due partite grazie alla vittoria di stasera per 4-1 all'Olimpico contro la Lazio nel recupero della prima giornata. Obiettivo scudetto? Gasperini se la ride: "No, questo no. Noi possiamo migliorare, abbiamo messo un pezzo importante in difesa, davanti siamo forti e recuperiamo Ilicic - ha detto l'allenatore a Sky Sport - Oggi le squadre che possono parlare di scudetto sono Juventus, Inter e Napoli. Noi giochiamo per fare il massimo. Se mi chiedete oggi se giochiamo per lo scudetto dico no, tra venti giornate spero di poter dire di sì".