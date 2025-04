Atalanta, Gasperini: 'Rimpianto scudetto? Guardate le squadre dietro di noi...'

Getty Images

Le parole di Gasperini dopo Milan-Atalanta

Il tecnico dell'Atalantaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di ieri contro il Milan, un risultato che ha riportato la sua squadra al terzo posto in classifica complicando la corsa dellaalla Champions League (considerando anche il successo del Bologna sull'Inter). Tra le domande rivolte all'allenatore nerazzurro, anche alcune sul suo futuro, come era inevitabile.- "Questa per me è una stagione incredibile, perché la vittoria di questa sera ci dà la possibilità di raggiungere nuovamente la Champions, un traguardo straordinario per l'Atalanta. Sarebbe la quinta volta in sette anni. Siamo tutti protesi verso questo risultato perché sarebbe importante per Bergamo".

- "Credo che quella di questa sera è già una serata fantastica, una serata meravigliosa perché il campionato sta diventando veramente difficile con tante squadre in pochi punti. La vittoria del Bologna poteva essere pericolosa. Aver vinto a San Siro dopo aver battuto il Bologna dà una svolta, la concentrazione di tutti è massima. Sarebbe bello coronare la stagione con questo risultato".- "Non scherzare. Come si fa ad avere rammarico con 64 punti? Dicevo che giocavamo per lo Scudetto per dare più spinta, poi qualcuno mi ha preso sul serio. È vero che siamo a -7 dalle due di testa per gli scontri diretti persi nel girone di ritorno, ma pensare sotto l'aspetto tecnico che l'Atalanta potesse giocare per lo Scudetto mi sembra esagerato. Basta vedere le squadre dietro di noi di che rosa e di che forza sono".