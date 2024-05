L'Atalanta è ancora in corsa su tutti i fronti. In campionato si gioca l'accesso alla Champions League, in Europa League è in semifinale e affronterà la Juventus nella finale di Coppa Italia il 15 maggio. Una grande stagione per la squadra di Gasperini che ora vuole portare a casa il suo primo trofeo da allenatore. Il tecnico, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Marsiglia, ha parlato anche del futuro: "Il futuro? No, non è il caso. Siamo in una bella situazione, non è il caso". Nessuna conferma di permanenza quindi ma neanche di addio, Gasperini ha voluto porre la massima concentrazione sulle sfide che attendono la squadra in questo finale di stagione.