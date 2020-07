Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida con il Brescia al sito ufficiale del club orobico, tornando anche sulle polemiche per i rigori assegnati alla Juve nell'ultima giornata di campionato: "Non sono mai stato rammaricato perché la prestazione è stata talmente buona che non puoi avere rammarico, è chiaro che il gol l’abbiamo preso in un momento in cui eravamo convinti di aver vinto la partita. Dispiace però poi c’è tutto il resto di buono che abbiamo fatto e che largamente ci è stato riconosciuto e ci ha fatto piacere. Adesso dobbiamo essere bravi a giocare il resto del campionato perché siamo vicini a raggiungere il nostro obiettivo”.



SULLA JUVE- “Mi è piaciuta la personalità, sicurezza, tranquillità e tecnica con cui abbiamo giocato svolgendo il nostro modo di giocare al cospetto di una squadra che sta vincendo il campionato e può essere protagonista in Europa”.



COMPLIMENTI - “Ho ricevuto tanti e troppi complimenti legati alla squadra, alla formazione e al suo modo di giocare che piace trasversalmente, per noi è motivo di grande soddisfazione da abbinare però al risultato che per me è fondamentale, ora dobbiamo continuare così e saperci adattare a tante partite, il derby come tale ha le sue incognite”.



CORONAVIRUS- “In mezzo a tanta rivalità sportiva c’è stato un riavvicinamento da parte delle due città, Bergamo e Brescia, colpite nello stesso modo dal coronavirus, può essere qualcosa di altamente positivo, l’identificazione di due territori vicini credo sia una cosa buona”.



SUL DERBY COL BRESCIA- “Sarà un tipo di partita diversa rispetto a quella con la Juve, con altri tipi di incognite e difficoltà a cui dobbiamo essere pronti, possono essere motivazioni molto alte quelle degli avversari, con 3 punti matematici tagliamo fuori il Napoli e abbiamo la certezza dell’Europa a cinque giornate dalla fine, un primo grande traguardo ma poi vogliamo fare il massimo in tutte le restanti gare, secondo me è il modo migliore per preparare la Champions”.