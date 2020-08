Alla vigilia della partita di Champions contro il Psg, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato anche l'eliminazione della Juventus: "Pensavo che avesse grandi chance per arrivare - ha detto a Sky Sport - Per tradizione capacità e forza si pensava che la Juve arrivasse tra le prime otto. Alcuni campionati sono stati stoppati, ma non c'è una grandissima differenza tra noi che abbiamo giocato 13 partite in poco tempo e loro che hanno fatto solo finali di coppe e amichevoli".