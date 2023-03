Alla vigilia di Napoli-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato così del suo club paragonandolo ad altri: " L' Atalanta non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire. Noi, con centinaia di milioni di utili, siamo costretti a competere con gente che ha un miliardo di debiti. Con la differenza di un miliardo e mezzo essere lì in alto mi rende molto soddisfatto. Per questo dico che stiamo facendo un campionato straordinario".