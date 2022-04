Gian Piero Gasperini, a DAZN, parla così dell'Atalanta.



L'ESPERIENZA IN EUROPA - "Quando sei a questi livelli, le partite sono difficili, gli avversari forti. Siamo stati meno bravi ad accorciare sugli attaccanti rispetto all'andata. Eravamo meno precisi e loro sono partiti a volte di più. Almeno fino al rigore, c'era anche un momento di buona spinta, ma la squadra ha difficoltà a concludere, a fare l'ultimo passaggio. Non troviamo la facilità a segnare".



LOTTA CHAMPIONS - "Le motivazioni non possono non esserci, ci sono gare importanti e dobbiamo fare filotto per rientrare. Dobbiamo inseguire noi ora e va presa ogni partita per poter vincere, riuscire a concretizzare meglio. Sperando di tornare presto a realizzare presto per vincere le partite"