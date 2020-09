Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia dello scontro diretto contro la Lazio (primo Big match stagionale, domani alle 20.45 all’Olimpico), in conferenza stampa al Centro Bortolotti di Zingonia ritorna sulla vittoria a Torino (2-4): “Abbiamo fatto una buona gara iniziata non bene, poi abbiamo disputato un’ottima gara e abbiamo vinto con merito, la nostra è una squadra rodata con delle certezze, il Toro ha bisogno di più tempo”.



BIG MATCH - “Domani è già una partita tesa anche per quanto fatto dalle due squadre in questi anni, oltretutto è il recupero della prima giornata e vale come se fosse a fine campionato. Entrambe faranno il massimo per vincere, in passato ci sono sempre stati tanti gol, non cambierà lo spirito delle due squadre”.



DEA DA SCUDETTO - “Non discuto di ciò che pensano gli altri (che l'Atalanta è da scudetto), l’importante è che non stravolgano concetti miei. Juventus e Inter, forse il Napoli, oggi possono parlare di scudetto, noi cercheremo di fare il massimo delle nostre possibilità, poi se gli altri ci accreditano va bene”.



ZAPATA-MURIEL - “Hanno fatto una buona partita, sono entrambi in una buona condizione, in attacco ci sono loro due e Lammers, aspetteremo il recupero di Miranchuk e Ilicic. In questo momento le soluzioni sono ridotte in virtù del fatto che abbiamo due attaccanti fuori e uno appena arrivato. Poi ci sono Malinovskyi e Pasalic ma in questo momento la squadra è quella che ha finito l’anno scorso”.



5 SOSTITUZIONI - “Non ho cambiato idea, non amo molto le cinque sostituzioni ma mi hanno dato dei vantaggi, personalmente preferisco le tre sostituzioni, ma nelle gare dopo il lockdown mi ha avvantaggiato in certe gare. Dieci sostituzioni nel finale di partita in campo stravolgano un po’”.



MEGLIO IN TRASFERTA - “Difficile capire come mai, nel finale del campionato comunque siamo andati bene anche in casa, a volte può essere il calendario. A un certo punto non c’era più pubblico e il fattore campo diventa più incisivo”.



LAZIO - “Si tratta di una squadra equlibrata in tutti i reparti, Immobile, Luis Alberto e Correa sono i più temibili da contrastare, nelle partite precedenti spesso si sono visti tanti gol, dovremmo essere bravi a limitare la loro efficacia offensiva”.



14 POSITIVI AL GENOA - “L’apprensione c’è come in tutte le cose, questi contagi continuano ad esserci, dobbiamo aumentare ancora di più le attenzioni, siamo stati bravi fortunati, non ci sono mai stati casi. A sensazione mia durante le partite è difficile trasmettersi tra avversari ma negli spogliatoi e nei luoghi comuni ci sono ripartenze di contagi, non so se si è mollato qualcosina, noi stiamo facendo molto tra tamponi e controlli continui”.



ERRORI COL TORO - “Nei due gol presi abbiamo fatto degli errori che si possono sicuramente rimediare, uno tecnico e l’altro più di concetto. Fa parte di queste prime giornate, le difese hanno qualche difficoltà in più a entrare in condizione”.



GOMEZ - “Passati due mesi è rimasto un giocatore forte, rimane in frigorifero, è straordinaria la sua continuità. Lui è meglio che giochi sempre, nell’ultimo periodo si è visto che anche lui è umano, dovremo stare un po’ attenti perché le giornate non sono dieci”.



COVID - “C’è molta responsabilità da parte dei giocatori, poi si spiegherà perché è venuta fuori questa situazione al Genoa, non era ancora mai successa. Questi controlli hanno anche un costo e un impegno notevole ma hanno prodotto dei risultati, il calcio rispecchia anche la società, c’è un aumento di contagi. Dopo le vacanze estive c’è stato involontariamente un calo di attenzione”.



NEW ENTRY - “Dei nuovi ci sono Mojica e Lammers, qualche spezzone sono pronti per giocarlo ancora, non sono preparati a giocare dall’inizio. Piccini è già qua da varie settimane ma si allena ancora in modo differenziato. Miranchuk credo che recupererà dopo la sosta, anche per Gollini ci vorrà un po’ di tempo, ma hanno ripreso tutti ad allenarsi. Non so se domani gioca Romero dall’inizio. Sono mancate le prove nelle partite amichevoli".



DE ROON - “Ha fatto molto bene, un bellissimo gol di sinistro frutto degli allenamenti, è un giocatore che cresce, sembrano sempre al top e hanno continuamente dei margini, ci poniamo sempre obiettivi da raggiungere sotto l’aspetto tecnico, fa parte di una crescita che parte dalla mentalità e dalla loro consapevolezza”.



SORTEGGIO CHAMPIONS - “La sensazione è che quest'anno pescheremo squadre tipo Liverpool o Madrid, di storico l’anno scorso c’era solo il City, ma le altre sono tutte in fascia uno. Noi dobbiamo sempre giocare al meglio delle possibilità per vincere contro chiunque, tenendo un po’ di riserva, altrimenti fai fatica"



DIFESA - “Abbiamo sei giocatori su tre ruoli, stanno tutti bene, questa è una squadra che fa molto bene anche nella fase difensiva, riesce a giocare bene con continuità anche per lunghi tratti. Palomino nel secondo tempo ha fatto bene anche contro il Torino, Djimsiti è quello che è rimasto un po’ più indietro. Se Caldara non fosse stato ammonito sabato non l’avrei tolto, anche lì è frutto delle 5 sostituzioni. Subiamo meno conclusioni ma concediamo occasioni molto evidenti che ci portano a prendere qualche gol in più. A volte è il nostro modo di giocare che ci espone a qualche errore in più, ci potrebbe far fare un salto di qualità”.



PORTIERI - “In porta gioca Sportiello, Carnesecchi ha grandi potenzialità, ma arriverà il momento con la Serie A anche per lui. Per Gollini ci vorrà ancora un mese, un mese e mezzo. Lui nei movimenti sta già abbastanza bene, è in una fase di riabilitazione”.