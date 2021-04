A due giorni dalla trasferta a Reggio Emilia per la gara contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa mandando un messaggio alla Juve e a tutte le altre squadre che stanno lottando per un posto in Champions: "Il secondo posto è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. E' stata una bella settimana, ma bastano novanta minuti per cambiare tutto: se vogliamo difendere questa posizione dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Se non sbagliamo gli altri non ci raggiungono".