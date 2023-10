A Radio Serie A, Lucaparla così di: "No, come ripeto la nostra storia è fatta di lavoro, le persone che lavorano sono sempre rispettate. È ovvio che i risultati nel calcio sono determinanti, siamo molto contenti di ciò che è successo in questi anni".L'U23 - "Per una realtà come la nostra ci sembrava una grande opportunità per dare continuità alla crescita dei nostri ragazzi, ovvio che rappresenta una grande investimento, ma la società ha voluto fortemente sostenere questo progetto. Siamo orgogliosi del lavoro di mister Modesto, devo dire che grazie alla capacità dei dirigenti c'è davvero un bel gruppo di lavoro tra prima squadra e under 23".