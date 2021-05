Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita tra Atalanta e Genoa, questo uno stralcio delle sue parole: "Vincere la finale di Coppa Italia indubbiamente sarebbe il coronamento di queste stagioni, anche se tre Champions di fila ci rendono convinti di aver vinto tanto lo stesso. La ciliegina sarebbe il coronamento. Era difficile pensare di arrivare in Champions per tre anni di fila. Quest'anno ancora di più, perché ripetersi è sempre difficile. La squadra ha avuto una grandissima reazione da dicembre in poi, ci è arrivata con una giornata di anticipo nonostante una concorrenza acerrima quest'anno. Quella di quest'anno ha un sapore migliore"