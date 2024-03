Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in scena domani alle 21 contro lo Sporting al Gewiss Stadium: “Penso ancora al turnover scientifico sì, perché stiamo giocando tante partite ravvicinate e dispendiose con squadre di valore, domani è una gara particolare perché deve uscire un vincitore e dobbiamo pensare che ne potremmo giocare anche 120'. C’è sempre qualche dettaglio su cui poter lavorare ma è la quarta partita e le squadre si conoscono bene, è molto importante l’attenzione, sia gli errori che le giocate favorevoli diventano più decisive. Giocando in casa dobbiamo far pesare la nostra voglia di andare avanti e questo può essere determinante nel risultato finale perché le squadre sono in equilibrio tra loro”.