Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro lo Spezia: "Mi dispiace, perché vuol dire che le altre hanno fatto peggio. C'è anche l'Europa League, per il calcio italiano sarebbe bello portare più squadre avanti. La Juve eliminata? Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa al campionato, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c'è un po' tanta presunzione qui in Italia nell'approcciarsi solo al nome.



"È una competizione durissima, fantastica. Messi e Ronaldo? Speriamo più in là possibile, ma prima o poi smetteranno. Poi ci sono Mbappé, Haaland... ma la Champions è l'espressione di squadra".