Le parole di Gasperini a Dazn, nel post Inter-Atalanta: "Ho detto che secondo me, per quello che si era visto nelle prime giornate, Napoli, Inter e Milan avevano dimostrato di più. La Juve risalirà, poi una fascia più bassa in cui rientra anche la Fiorentina. Noi cerchiamo di risalire, non ci siamo mai tirati indietro e questa sera ci siamo andati molto vicino. Usciamo da questa partita consapevoli e più vicini all'Inter".