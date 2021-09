Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro la Salernitana, riservandosi però uno spazio per qualche frecciata a distanza.- "Con Bologna e Fiorentina abbiamo raccolto un punto ma abbiamo fatto molto più degli avversari. Sapete qual è il mio pensiero, si cerca di archiviare e passare sotto silenzio. In Italia si ripetono abbastanza spesso e nella stessa direzione episodi (si riferisce agli arbitri, ndr). In queste ultime due partite di campionato siamo stati sfortunati"."Il Napoli è andato fortissimo. Ha recuperato la partita in maniera decisa, anche il Milan ha fatto bene ma giocare a Liverpool contro squadre di una certa intensità non è semplice. Bisogna avere fortuna per restare in partita. La Roma forte, la Juventus diventerà forte ma è partita male. Anche Lazio crescerà"."Tutte le squadre italiane hanno delle buone possibilità in Europa, al di là dei risultati, ma hanno incontrato delle squadre molto forti. Siamo contenti di noi e di quello fatto in questi anni, con la nostra identità, senza snaturarci. Per noi è un grande risultato vedere partite come quelle dell'altra sera, il pubblico è stato molto sportivo in Spagna. In Italia non sempre succede, è una grande soddisfazione. Avere questi riconoscimenti è già un grande successo, visto che non puntiamo a vincere la Champions (ride, ndr). Viviamo di queste 'misere' soddisfazioni. L'Europa ci aiuta a crescere in campionato, il calcio è diverso ma i risultati ottenuti in Italia sono figli di quanto vissuto in Europa".