Atalanta più concentrata verso l'Europa? Così ha parlato Gasperini in conferenza: "Un po' sì. Domenica con il Napoli abbiamo fatto un'ottima gara, ma anche commesso due errori clamorosi, abbiamo concesso il primo gol su rigore, l'altro su punizione, forse non c'era l'attenzione giusta, quella che si deve trovare assolutamente in Europa. Riuscire a superare questo ostacolo vorrebbe dire proseguire un percorso che può portarci molto lontano, ma anche in campionato non abbiamo mai rinunciato a nulla e lo abbiamo dimostrato pure contro il Napoli, facendo una prestazione che ci lascia ben sperare".