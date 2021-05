Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato della finale con la Juve.



DELUSIONE - "Che delusione è stata? Beh, un po' di delusione indubbiamente. Partita bella, giocata, tirata. Non è stata fortunata negli episodi, soprattutto nel primo gol. Nell'episodio del rigore. Poi nella ripresa partita bloccata, più difficile, siamo calati un po' e hanno trovato questo bel gol con Chiesa".



JUVE AGGRESSIVA - "In novata minuti ci sono fasi a tuo favore, altre in cui puoi crescere. Potevano entrare giocatori dalla panchina e dare un cambio. Queste partite a volte puoi andare pure ai supplementari. Il gol ha cambiato tutto".



ARBITRAGGIO - "Rabiot su Pessina? Ho avuto la sensazione dal vivo, in diretta. Però così vedi meglio. Per com'è entrato Rabiot, si percepiva una carica. Non si capiva chi aveva toccato o no, ma sembrava evidente".



BRUCIA - "Più questa? Quella di due anni fa era un episodio clamoroso, non si potevano chiudere gli occhi. C'era pure un'espulsione che cambiava la partita. Qui era rigore, ma rientra nelle normalità dei rigori dati e non dati".



PAURA - "Nella ripresa cambio di atteggiamento, abbiamo perso male una palla. Ma sono fasi della partita, sono momenti e non è che correvamo così. Avevamo difficoltà a sviluppare il gioco ma non è che ci riesci per 90 minuti. Poi magari entrano giocatori dalla panchina, ritrovi freschezza. Finali in cui si viaggia forte tra una squadra e l'altra. Hanno fatto un grande gol, ottima giocata e ha determinato il risultato".



SCUDETTO - "Vincere lo scudetto... non so, sarà dalla Sampdoria, dal Verona, che non succede. C'è una grandissima difficoltà per altre società fuori dalle big per competere con lo scudetto. E vale anche per la Coppa Italia. Forse il Vicenza 30 anni fa, poi sempre le big. Siamo felici di essere arrivati qui, ci speravamo, abbiamo giocato alla pari per tanto tempo e siamo soddisfatti di essere arrivati a questo livello, di aver centrato la Champions per la terza volta di fila. Vittorie sono sempre scudetto, Coppa Italia, ma sono appannaggio di poche società. Vittorie nostre sono però tante, siamo felici di quanto stiamo facendo".



BLOCCATI - "Merito anche dell'avversario, bisogna darlo. 6-7 situazioni fatte, ne abbiamo subite molto meno. Alla fine è stata una bella partita da parte nostra, sono dispiaciuto tantissimo per i ragazzi, hanno giocato con grande voglia di raggiungere l'obiettivo. Ma il calcio è così, certe partite possono andare così, usciamo a testa alta".



MURIEL - "Periodo in cui fanno fatica a ripartire. Pasalic poteva aiutarci ma non c'è stato tempo. Poi c'è stato il gol e la partita è diventata arruffata, più giocata. Buono spunto, stasera la gara è girata così, ma non c'è da rimproverare niente".



OCCASIONI - "Pessina ha fatto una grande partita, sta facendo un campionato notevole. Siamo arrivati comunque secondi. Poi dopo abbiamo cambi in panchina, si arrivava a metà del secondo tempo dove si forza. Devi cercare di vincere. Abbiamo preso gol a difesa schierata. Al di là di tutto. Scambio un po' così, ha cambiato la partita".