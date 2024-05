Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gian Pieroha svelato anche un retroscena legato alla sua scelta per il futuro, dopo il successo ottenuto alla fine di un'altra grande stagione con l'. "All'estero non ci andrò più" ha assicurato il tecnico, più volte accostato anche alla. "Quest'anno avevo un'opportunità in Inghilterra, anche molto bella; era una situazione nata recentemente, vincendo l'Europa League ci sono state tante possibilità, ma l’Italia mi piace troppo. Una Nazionale? Non credo di avere le caratteristiche giuste".