Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla al sito ufficiale del club orobico alla viglia della sfida con il Parma: "Siamo un po' padroni del nostro destino: vincendo entrambe le ultime due sfide possiamo arrivare secondi. Non è il traguardo più importante in assoluto ma faremo di tutto per poterlo raggiungere. La Champions? Sì, stiamo pensando a quello che sarà lo scontro con il PSG. Il modo migliore per arrivarci è giocare in maniera concentrata in queste due gare".