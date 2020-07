L'Atalanta batte 6-2 il Brescia e si porta a -6 dalla Juve. Al termine della partita, il tecnico dei bergamaschi Gasperini parla a Sky Sport: "Quest'anno ci siamo superati come numero di gol e tantissimi di qualità. Questo è il nostro modo di giocare, non lo facciamo per umiliare l'avversario. Siamo lì, ce la giochiamo per il 2-3 posto. Ilicic? Stiamo cercando di recuperarlo al meglio come condizione, gli vogliamo bene e lo prepariamo bene per la Champions, sarà il nostro valore aggiunto. Muriel? E' stato un imprevisto, ha battuto la nuca dietro, poteva restarci secco".



JUVE - "Ho passato una nottata un po' così..mancava così poco. A mente fredda penso agli scontri diretti di quest'anno con Lazio, Inter e Juve che hanno sempre avuto una piega non fortunata per noi. Non tanto i punti persi con la SPAL in casa, quelli li hanno persi tutti, ma negli scontri diretti, qualche punto in meno a loro e qualcuno in più a noi, potremmo essere stati più vicini, questo sì. In questa stagione, anche per la nostra evoluzione, la classifica, sono stati quegli scontri lì, anche per gli episodi, potevamo avere qualche punto in più noi ed essere più vicini, ma non avrebbe voluto dire vincere lo scudetto, sicuramente saremmo stati in Champions".