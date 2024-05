Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia: "Ci giochiamo una buona parte di stagione. Speriamo che questa sfida ci dia la possibilità di giocare un'altra partita più importante. Anche senza finale sarebbe una stagione straordinaria. L'importante non è soltanto il volo ma anche l'atterraggio. Arrivati a questo punto della stagione tante partite così insieme non sono l'ideale ma quando vinci le energie nervose aumentano. Noi dovremo concentrarci soltanto sul Marsiglia: all'andata abbiamo visto che possiamo raggiungere la finale che sarebbe un grandissimo traguardo, mai raggiunto primo. C'è grande fiducia.Ho vissuto tante partite ed emotivamente tutte avevano lo stesso livello, il calcio è bello proprio per questo. Ma come tetto di valore questa è molto importante. Entusiasmo? Quello che si avverte è straordinario. La trepidazione, l'attesa, è qualcosa di differente rispetto alla partita. C'è grande fibrillazione per questo match. Questa per me è una carica in più, a maggior ragione quando si arriva a queste gare e ci si deve presentare al meglio delle proprie possibilità".