Il Verona frena l’Atalanta: finisce 1-1. Così Gian Piero Gasperini ha parlato dopo il match a Sky Sport: "Ci manca un punto per arrivare alla Champions. La nostra è stata una buona partita contro una squadra che sta bene e aveva voglia di rivalsa dopo la sconfitta contestata con la Roma. Ci è mancata un po' di lucidità nel primo tempo. Nella ripresa c'è stata la loro reazione, però va bene così. Potevamo blindare la vittoria però è un buon risultato. Stiamo viaggiando a un ritmo da scudetto, non era questo il nostro obiettivo. Non ci sono stati i presupposti nel girone di andata. Forse su quello possiamo avere rammarico, per il resto ci sta anche di venire a Verona e non vincere, parlare di scudetto è eccessivo”.



CHAMPIONS - “Il nostro pensiero è molto orientato verso la Champions League, verso la sfida col PSG. Queste partite sono una prova sull’aspetto fisico anche verso il PSG”.



RIMPIANTI - “A Torino la partita era vinta, nel girone di andata abbiamo perso qualche punto di troppo. Questo è il nostro unico rammarico".