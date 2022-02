Non ci sarà Juan Musso, ma a rischio anche Duvan Zapata. Brutta mazzata per Gian Piero Gasperini, che contro il Cagliari torva più grane che soddisfazioni. L'Atalanta perde infatti il portiere titolare, squalificato nel match con i sardi: e la prossima partita è lo scontro diretto per la Champions contro la Juventus. In dubbio anche Duvan Zapata, che sembrava pronto al rientro: dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, il colombiano ha già chiesto la sostituzione.