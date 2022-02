Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, parla dopo il ko con il Cagliari: "Questa sconfitta arriva in un momento in cui potevamo vincere, sono arrivati questi episodi che ci hanno tagliato la testa. È colpa nostra che non l’abbiamo sbloccata, poi con uno in meno non ci siamo più riusciti. È strano che non vinciamo in casa, magari mancano i nostri tifosi, dobbiamo cambiare tutto subito, altrimenti sarà difficile arrivare in Champions. Con la Juventus siamo lì, se vuoi andare in Champions devi giocare al massimo e vincere anche contro di loro, altrimenti è difficile".