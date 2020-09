Un colpaccio dal mercato. L'Atalanta continua a lavorare sul mercato e dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni sempre più concrete, che parlano di un arrivo imminente di Junior Firpo. Esterno mancino del Barcellona piaceva anche all'Inter, ma la pista si fa sempre più calda, l'obiettivo nerazzurro è un affare alla Romero: prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 18 milioni) e ulteriori bonus (massimo 5 milioni) al raggiungimento di determinati obiettivi. Un affare che procede bene e che, spiega Tuttosport, permetterebbe al club di mettersi nella situazione ideale anche per gestire il futuro di Robin Gosens. Il tedesco ha molti estimatori, ma l'Atalanta finora ha sempre sparato molto alto a chi chiedeva informazioni e, pare, che di richieste ufficiali sul tavolo dei dirigenti di Zingonia non ne siano arrivate, nemmeno dalla Juventus. Ma con un arrivo in più chissà...