Dopo aver chiuse per il prestito acquisto di Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca, l’Atalanta vuole proseguire il suo mercato puntando su innesti giovani e pronti. Uno di questi è Christian Romero, difensore centrale della Juventus, entrato in orbita orobica da qualche giorno. Come riporta Tuttosport, l’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, in modo tale da spalmare i 25 milioni di euro di valutazione dei club bianconero.