L'Atalanta ha fissato la cifra minima per sedersi al tavolo e discutere la cessione di Teun. Il centrocampista spesso accostato alla Juventus che lo avrebbe individuato come rinforzo ideale peri l proprio centrocampo. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nelle intenzioni della società bergamasca non ci sarebbe quella di privarsi del giocatore, accetterebbero però di sedersi al tavolo e trattare a partire da 40 milioni di euro. Una cifra molto alta per le casse bianconere. Molto però dipenderà dal futuro di Alcaraz, il cui riscatto è fissato a 50 milioni.