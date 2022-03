La Juventus aveva messo nel mirino per il mercato estivo il portiere dell'Atalanta ma attualmente in prestito alla Cremonese Marco Carnesecchi. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport la cifra fissata dagli orobici per cedere il giocatore è di 15 milioni di euro. Resta alla finestra anche la Lazio vista la probabile partenza di Thomas Strakosha.