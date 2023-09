IN GALLERY LE REAZIONI SOCIAL DOPO LE PAROLE DI GIUNTOLI

Il mondo della Juve si è svegliato questa mattina con le tante parole di Cristiano Giuntoli, che ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui ha affrontato la situazione in casa bianconera a 360 gradi. Parole al miele per Massimiliano Allegri, che il dirigente ha definito "la punta di diamante" della squadra.Tra le risposte che hanno fatto maggiormente discuterein queste ore i tifosi della Juve, oltre le dichiarazioni sul tecnico, c'è quella riguardo gli obiettivi stagionali e in particolare le "rivali" dei bianconeri in questo momento storico. "C'è un programma preciso condiviso dall'ad Scanavino, da Allegri, da me e da Manna: tornare in Champions. Ci serve anche per avere una vetrina in cui far crescere i nostri giovani, perché devono potersi confrontare con i più bravi in Europa", ha detto Giuntoli, che ha aggiunto: " Per il nostro obiettivo dichiarato le rivali sono Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma. Poi ci sono Napoli, Milan e Inter che sono avanti rispetto a noi, perché il loro progetto è partito molto prima".Ecco, "paragonarsi" a Atalanta, Fiorentina, Lazio e Roma ha lasciato perplessità in parte della tifoseria, che sui social ha "risposto" al dirigente. C'è però anche chi sta dalla parte di Giuntoli, coerente con la linea intrapresa dalla società e bravo a difendere l'allenatore.