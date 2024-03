Spunta un'ipotesi clamorosa per il recupero di, match valido per lache ieri è stato rinviato a data da destinarsi per via del grave malore che ha colpito il dg viola Joe, ancora in ospedale in condizioni estremamente critiche. Essendo il calendario delle due squadre particolarmente ingolfato - considerando gli impegni di entrambe sul triplice fronte campionato, Coppa Italia ed Europa-Conference League - non si esclude che la partita possa essere giocata a Serie A conclusa, dopo il week-end del 26 maggio, quando però ci sarà da gestire anche la partenza dell'Italia per l'Europeo in Germania. Al momento, comunque, rimane una grande incognita.