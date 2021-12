In merito alla questione "maglia di Natale", che presenta un profilo di Bergamo sbagliato, l'Atalanta ha diramato un comunicato ufficiale per calmare l'ambiente in vista dell'importante partita di oggi contro la Roma:"Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale.".