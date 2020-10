Dopo l'affare Kulusevski Atalanta e Parma provano a mettere in piedi un'altra operazione sulla stessa scia di quella che ha portato Dejan in gialloblù: secondo Sky Sport infatti nelle prossime ore l'attaccante classe 2002 Amad Traoré andrà in prestito al Parma dall'atalanta. Accordo totale, nelle prossime ore le firme sul contatto.