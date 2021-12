L'eliminazione delprima e dell'poi fa sorridere le tasche di, che vedono incrementati i ricavi da: ovvero parte di diritti tv che l'Uefa distribuisce alle squadre che competono in Europa, legata al piazzamento nel campionato precedente e al numero di partite europee disputate in questa stagione. Si tratta - fa notare Calcio e Finanza - ancora, quindi, di stime: ma Juventus e Inter sanno già di giocare almeno due partite in più rispetto a Milan e Atalanta.I NUMERI - Allo stato attuale, nella peggiore delle ipotesi - cioè l'uscita agli ottavi sia di Juve che di Inter - nerazzurri e bianconeri guadagnerebbero 5,7 milioni a testa a fronte dei 4,3 di Milan e Atalanta. Cifra minima che sarebbe scesa a 5,3 milioni con il passaggio del turno della Dea. Calcio e Finanza stima anche la cifra massima, quella che cioè potrebbe spettare a Juve e Inter se dovessero giocare fino all'ultimo match in Champions, la finale. In quel caso, la cifra sarebbe di 6,8 milioni di euro a testa, mentre Atalanta e Milan guadagnerebbero 3,2 milioni.