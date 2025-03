Atalanta e Fiorentina: in una settimana si 'decide' il campionato della Juventus

Atalanta e poi Fiorentina: il campionato della Juventus passa dalle prossime due partite

E' la vigilia diè la vigilia della partita che, insieme a quella successiva, deciderà che finale di campionato potrà fare la squadra diO meglio, a quale corsa sarà iscritta, se quella più pericolosa, preoccupante ma anche più "facile", o quella più entusiasmante, affascinante e ovviamente molto più complicata. "Sono convinto che sarà la partita della stagione", ha detto Alessio Tacchinardi . "Se vinci, si aprono scenari. Se perdi, pazienza", il commento dell'ex centrocampista della Juventus. Allargando lo sguardo,. Ecco, è giusto "unire" le due gare, perché battere l'Atalanta è una condizione necessaria per credere davvero a qualcosa di più della qualificazione in Champions ma non è sufficiente. Prima di poter dire di essere davvero - incredibilmente - in corsa per lo scudetto, la Juve dovrebbe "aspettare" il prossimo turno.questo, a meno di scenari sorprendenti (come un passo falso dell'Inter con il Monza), è l'unico modo che ha la squadra di Thiago Motta per poter sognare.

La comunicazione di Thiago Motta

Al termine delle prossime due giornate di campionato, la Juventus potrà guardare la classifica e scoprirà a quale campionato parteciperà. Per ora, opinione personale, resta nel campionato di chi è alla ricerca di un posto in Champions, che al momento è solo uno ma potrebbero diventare due dopo Juventus-Atalanta.meglio quindi andare gradualmente.Thiago Motta non si sbilancerà in conferenza, non pronuncerà la parola scudetto ma alle domande sull'argomento, che ci saranno, risponderà con l'"obiettivo di vincere la prossima partita". E forse, è - per ora - ancora giusto così. Il filo per cambiare lo sguardo al campionato d'altronde è sottilissimo e passa inevitabilmente prima di tutto dalla sfida con l'Atalanta.