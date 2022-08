Gian Pieroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Verona: "La prestazione soprattutto nel primo tempo non è stata così buona ma anche nel secondo abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e non l'abbiamo fatta. Abbiamo margini importanti di crescita. Possiamo fare meglio".- "Siamo ancora un po' così a definire questa squadra. Sono arrivati tre giocatori nell'ultima settimana, stiamo cercando di trovare la quadra migliore per questa squadra e poi conosceremo meglio i giocatori. Giovedì si chiuderà finalmente il mercato e cercheremo di dare un'immagine più definitiva alla squadra".